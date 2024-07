A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Anna Capra

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Anna Capra.

Classe 2003, Capra è una guardia di 170 cm che si è formata cestisticamente nella prestigiosa GEAS Basket di Sesto San Giovanni. Il debutto in Serie A1 avviene a soli 15 anni con Broni, società nella quale Anna milita per tre stagioni sempre nella massima serie, assistita e seguita dall’attuale coach delle Panthers Simone Righi. Nel 2021/2022 avviene l’esordio in Serie A2 con Vigarano e Capra si mette subito in mostra, realizzando 7 punti, 2 rimbalzi e 1.2 assist di media a partita. L’anno seguente si trasferisce a Firenze (Serie A2) dove aumenta le sue statistiche con 8,4 punti di media. La scorsa stagione ha vestito le maglie della Cestistica Spezzina e di Treviso, confermandosi come una delle giovani più interessanti della Serie A2.

“Sono felice di ritrovare Anna dopo gli anni che abbiamo trascorso insieme a Broni. – ha dichiarato coach Simone Righi – È una giocatrice giovane che ha grande talento offensivo ma può darci molto anche in fase difensiva. Viene da un campionato un po’ altalenante ma l’ho sentita molto carica per questa nuova avventura. Sono sicuro che Roseto sarà il posto giusto dove potrà rilanciarsi”.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto