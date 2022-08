A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Anna Kelly

Prosegue il mercato delle ARAN Cucine Panthers Roseto che sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo, per la stagione 2022/2023, con la giocatrice Anna Kelly.

Classe 1997, nata a Lexington (Stati Uniti, Massachusetts) Anna Kelly è una playmaker di 169 centimetri che si è formata cestisticamente nella prestigiosa Fordham University di New York. Giocatrice di grandissima esperienza, ha disputato fin qui campionati da protagonista in Svezia, Romania, Belgio e Germania. È una delle punte di diamante della nazionale irlandese – avendone acquisito il passaporto – e con la selezione del trifoglio ha disputato i Campionati Europei Under 20 nel 2017 facendo registrare ottime medie realizzative.

Punti nelle mani, buon tiro, gestione della squadra e leadership: tutte caratteristiche che la Kelly metterà a disposizione per le Panthers Roseto.

“Anna sarà una giocatrice importantissima per noi. – ha dichiarato coach Massimo Romano – Possiede un’ottima gestione del ritmo in attacco, ha la capacità di far giocare bene la squadra e potrà garantirci punti in attacco con il suo grande talento realizzativo e la sua creatività”.

Ufficio stampa Panthers Roseto