A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Carolina Sanchez

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Erica Carolina Sanchez.

Nata a Mendoza in Argentina, Erica è un’ala/centro di 186 centimetri che vanta una carriera di altissimo livello con vari campionati disputati in Argentina, Italia, Spagna e Francia.



Nel suo palmarés personale c’è uno scudetto conquistato con Prioro Gargallo e per ben 16 anni ha vestito la maglia della nazionale argentina. Con l’albiceleste ha disputato tre edizioni dei Campionati Mondiali e sette edizioni dei Campionati Americani, vincendo complessivamente 7 argenti e 2 bronzi. Stiamo parlando insomma di una giocatrice molto esperta, che ha calcato parquet prestigiosi e che potrà dare un grande apporto alle Panthers Roseto in vista del girone di ritorno.

