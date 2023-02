A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Greta Miccoli

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo, fino a fine stagione, con la giocatrice Greta Miccoli.

Play-guardia classe 2000, nata a Chieti, si forma nelle giovanili del Cus Chieti, ma anche in quelle delle Panthers Roseto. Per due anni termina il percorso di studi in una high school di Los Angeles, rientrando poi in Italia nel roster di Broni (A1), Carugate (A2), Milano (B) e tornando poi nella stagione attuale a Broni (A2).

“Siamo stati attenti sul mercato perché sapevamo che a questa squadra mancava un vero play – commenta il DS Laura Ortu – Greta la conosco da diverso tempo e non nego che ho cercato di prenderla diverse volte negli anni scorsi, non appena si è verificata l’opportunità, non ho avuto dubbi nel pensare di riportarla

a casa. Una giocatrice che può dare una mano enorme in fase di regia a questa squadra e sono convinta che Greta possa aiutarci nel raggiungere l’obbiettivo finale.”

La neo Pantera commenta così questa nuova esperienza: “Sono contenta di intraprendere questo nuovo percorso a Roseto, anche perché per me si tratta di un “ritorno a casa”, dopo diverse esperienze che mi hanno formato moltissimo.

Arrivo con la voglia di dare il mio apporto alla squadra che oggi si trova in un momento difficile e che lotta per raggiungere la salvezza. Ma la cosa non mi spaventa, adoro le sfide. Ho seguito diverse partite e notato con gioia la presenza di un numeroso pubblico che sicuramente sarà il sesto uomo in campo!”.

