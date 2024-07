A2 UFFICIALE –  Roseto ingaggia la lunga lituana Livija Sakeviciute

By

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Livija Sakeviciute.

Nata a Prienai (Lituania), classe 1999, Sakeviciute è una lunga di 190 cm che si forma cestisticamente nel prestigioso Zalgiris Kaunas.

Dal 2015 al 2018 milita con l’Hoptrans Sirenus Kaunas, migliorando sensibilmente le sue qualità e debuttando a 18 anni anche in EuroCup. Dopo una stagione trascorsa con la squadra dell’università di Vilnius, nel 2019 avviene il passaggio al Kibirkstis Vilnius, uno dei club più importanti e titolati del basket femminile lituano. Sakeviciute, anno dopo anno, conquista sempre più spazio all’interno delle rotazioni, sia in campionato sia in EuroCup, mantenendo costanti le sue medie con 9 punti e 5 rimbalzi a partita.

Con la nazionale giovanile lituana ha partecipato a sei edizioni dei Campionati Europei tra Under 16, Under 18 e Under 20.

“Abbiamo rinforzato il reparto lunghe con una giocatrice di grande spessore. – ha dichiarato coach Simone Righi – Sakeviciute è abituata da anni a giocare in competizioni importanti come l’EuroCup, dove la fisicità e il livello tecnico sono molto elevati. Sarà fondamentale la sua ottima capacità di capire il gioco e di facilitare le compagne. Avrà anche molte responsabilità offensive e sono sicuro che saprà farsi trovare pronta. Per noi è importante che abbia già giocato con Kraujunaite, avremo quindi una coppia di giocatrici straniere già affiatata”.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto