A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Natalia Rios

𝘓𝘦 𝘈𝘙𝘈𝘕 𝘊𝘶𝘤𝘪𝘯𝘦 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘙𝘰𝘴𝘦𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘪𝘦𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙍𝙞̀𝙤𝙨. 𝘕𝘢𝘵𝘢 𝘢 𝘙𝘰𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰 (𝘈𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢), 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 𝟣𝟫𝟪𝟢, 𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝟣𝟩𝟥 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘈𝟣 𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘈𝟤. 𝘓𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪 𝘩𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝟣𝟤,𝟤 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝟥,𝟧 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘭𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘱𝘦. 𝘊𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘭𝘣𝘪𝘤𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘶𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘪 (𝟤𝟢𝟢𝟤, 𝟤𝟢𝟢𝟨), 𝘥𝘶𝘦 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯𝘪 (𝘮𝘦𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘣𝘳𝘰𝘯𝘻𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝟤𝟢𝟢𝟣) 𝘦 𝘵𝘳𝘦 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘚𝘶𝘥𝘢𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯𝘪 (𝘮𝘦𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘥’𝘢𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝟣𝟫𝟫𝟫, 𝟤𝟢𝟢𝟥 𝘦 𝟤𝟢𝟢𝟨). 𝘐𝘯𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥’𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘶𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘴𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘙𝘰𝘴𝘦𝘵𝘰.
UFF.STAMPA PANTHERS ROSETO