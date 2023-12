A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Serena Bona

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Serena Bona, proveniente dal Basket Girls Ancona.

Nata a Licata (Agrigento), classe 1989, Bona è un ala-centro di 183 centimetri molto esperta che può vantare una carriera di primo livello con diversi campionati vinti. Comincia il suo percorso cestistico a Ribera prima di trasferirsi a Battipaglia e Salerno. In Campania gioca sette stagioni, dal 2006 al 2013. Tre campionati di Serie B e quattro di A2 per la lunga siciliana che vince la Coppa Italia di Serie B nel 2011, battendo in Finale Reggio Emilia con tanto di nomina a MVP della Final Eight chiuse con 16 punti e 11 rimbalzi.

Nel 2013 l’esordio in A1 con la maglia di Lucca (3.3 punti e 2.6 rimbalzi). Resta nella massima serie trasferendosi l’anno seguente a Umbertide (2.6 punti e 2.4 rimbalzi) poi gioca due anni in A2 a Ferrara arrivando alla Final Four di Coppa Italia, chiudendo il biennio estense con 6.6 punti e 4.8 rimbalzi. Nel 2017 scende in Serie B alla Nico Basket ed è una delle assolute protagoniste della promozione delle pistoiesi in A2. Resta in Toscana anche l’anno successivo (16.7 punti e 8 rimbalzi) prima di cambiare casacca e approdare al Galli San Giovanni Valdarno dove, in due anni, si eleva ormai come una delle migliori lunghe della Serie A2 (16.7 punti e 8 rimbalzi). Nel 2021 arriva una nuova chiamata dalla Serie A1 e Bona firma con Broni (3.6 punti e 3.7 rimbalzi a serata). L’anno scorso ha vestito la maglia del Basket Girls Ancona con 10.6 punti e 7 rimbalzi di media a partita, contribuendo alla salvezza dalla formazione dorica.

“Sono molto soddisfatto di aver ingaggiato Bona – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – È una ragazza che conosco molto bene avendola avuta in A1. Grandissima professionista, giocatrice molto solida, Serena è un numero 4 puro che potrà dare fisicità e durezza in difesa, oltre che allungare le rotazioni che in questo momento sono un po’ ridotte. Abbiamo messo un tassello importante in una squadra già molto forte e determinata che, non a caso, ha accolto Bona con grande entusiasmo e disponibilità, consapevole che potrà essere un valore aggiunto”.

UFF.STAMPA PANTHERS ROSETO