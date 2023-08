A2 UFFICIALE – Roseto ingaggia Valentina Resemini

By

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Valentina Resemini.

Nata a Varese, classe 2005, Resemini è una play-guardia di 170 cm. Formatasi cestisticamente nella Robur et Fides Varese, dall’under 14 arriva il doppio tesseramento con la gloriosa Geas Sesto San Giovanni. Qui completa un ottimo percorso di crescita che culmina con due finali nazionali disputate (Under 17 e Under 19), oltre a un campionato di Serie B da protagonista con Bresso tramite il doppio tesseramento.

Lo scorso anno ha ottenuto la promozione nella prima squadra in Serie A, sempre nella Geas Sesto San Giovanni del GM Francesco “Cecco” Vescovi, forgiando ulteriormente tecnica e carattere stando a contatto con grandi professioniste.

“Resemini è una giocatrice molto interessante. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – L’abbiamo fortemente voluta perché è una ragazza determinata e proviene da un vivaio storico della pallacanestro femminile italiana. Confidiamo che possa essere una delle sorprese del campionato e avrà un ruolo importante all’interno della squadra, nonostante la giovane età. Crediamo molto in lei e siamo felici di averla portata qui a Roseto”.

