A2 UFFICIALE – Roseto mette sotto canestro Sofia Aispurua

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Sofia Aispurua.

Nata a Comodoro Rivadavia (Argentina), classe 1995, Aispurua è una lunga di 190 centimetri. Inizia il suo percorso cestistico in patria nelle fila del Velez Sarsfield, per poi indossare la canotta del Club Obras Sanitarias nel triennio 2016-2019. Quindi l’approdo in Italia, a Matelica, con cui conquista la promozione dalla B all’A2. Nel 2021/22, sempre con la formazione marchigiana, disputa un’annata molto positiva (6.5 punti, 7.1 rimbalzi di media). Lo scorso anno, dopo una breve parentesi con la squadra francese dell’Anglet Cote Basque, ha vestito la maglia del San Salvatore Selargius (Serie A2) con la quale ha realizzato 11 punti e catturato 6.7 rimbalzi a partita in 28 minuti di utilizzo.

Giocatrice bidimensionale, con grande tecnica e dotata di un ottimo tiro da fuori. A questo aggiungiamo un’altissima professionalità e un carattere altruista, che la porterà ad essere un elemento fondamentale all’interno della squadra.

“Aispurua è la nostra ciliegina sulla torta. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – Volevamo fortemente portarla qui a Roseto perché è una delle lunghe in assoluto più interessanti dell’intera Serie A2, ha dimostrato una crescita costante durante tutta la sua carriera ed è una bravissima ragazza. Con lei alzeremo ancora di più la fisicità del reparto lunghe e siamo molto soddisfatti che potrà indossare la canotta delle Panthers Roseto”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto