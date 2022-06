A2 UFFICIALE – Rossana Boccalato firma con Pallacanestro Bolzano

Prende sempre maggiore forma il mosaico delle Sisters 2022-23. In ala arriva Rossana Boccalato, classe 1999, 180 cm, studentessa in Scienze Motorie, Atleta dagli ottimi mezzi fisici e con tecnica che le consente di attaccare in maniera bidimensionale, cercando il canestro sia in penetrazione che tirando in sospensione attorno all’area.

Rossana Boccalato è cresciuta nella Cestistica Civitavecchia, ha giocato nel Santa Marinella e successivamente a Viterbo, dove ha fatto parte sia del settore giovanile che della prima squadra conquistando giovanissima la promozione in Serie A2. Nella stagione 2020-21 ha giocato per Alma Patti Basket in A2 dove si è distinta per palle recuperate e per la sua capacità offensiva chiudendo la stagione con 108 punti e 116 rimbalzi.

Ottima giocatrice anche di 3×3, ha al suo attivo nella nuova specialità due brillanti vittorie nelle finali nazionali, nel team assieme a Sara Bocchetti, Sara Madera ed Isabel Hernandez ( ex Sisters 2021-22 ). Nella stagione 2021-22 , dopo un brillante anno 20-21 a Patti la giocatrice si trasferisce a Capri con le Blue Lizards cedendo alla corte della locale squadra neopromossa in A2. Purtroppo spazi ed organizzazione societaria non hanno consentito il definitivo salto di qualità all’Atleta di Civitavecchia, che dopo molte insistenze ha ottenuto il nulla osta per il trasferimento, nel mese di febbraio, per giocare il termine della stagione con Pallacanestro Femminile Firenze. Entrata in una squadra dai meccanismi consolidati, Rossana ha dato un contributo di entusiasmo e di lavoro in palestra, concorrendo a far centrare alla squadra di Coach Corsini i primi playoff della storia gigliata. Una stagione difficile quindi, alla fine coronatada soddisfazione ed anche dal rammarico per non aver potuto esprimere appieno il proprio potenziale.

La voglia di rivincita e la ricerca di forti motivazioni hanno spinto Boccalato a cercare una nuova sfida nel difficile girone nord , con una squadra, quella delle Sisters, ottimo trampolino di lancio per una pronto riscatto. Coach Sandro Pezzi: “Ho trascorso due giorni intensi a Bolzano analizzando con Rossana i programmi comuni. Lei ha un grande desiderio di fare una stagione che la proietti definitivamente nel novero delle giocatrici che lasciano il segno nelle partite. A Patti aveva iniziato questo percorso, che nella scorsa stagione , per alcune poco fortunate coincidenze, si è interrotto. Quindi ripartire dal bellissimo Sud ed andare alla ricerca della Stella Polare al Nord potrebbe essere il programma del prossimo Campionato. Penso che il Suo carattere solare e la voglia di allenarsi in maniera intensa saranno il motore del miglioramento. Boccalato ha dei grandi margini di progresso tecnico. Deve aumentare la pericolosità del suo tiro da tre, disciplinare l’equilibrio nelle conclusioni e diventare in difesa un incubo per le avversarie. Tutti particolari che, se curati con passione, possono fare di Lei una delle rivelazioni in casa biancorossa. Quindi un benvenuto, un forte incoraggiamento ed un augurio di buon lavoro alla nuova Sisters Rossana”

Uff.Stampa Pall.Bolzano