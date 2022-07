A2 UFFICIALE – Rosset torna in Italia e firma a Treviso

Il mercato della Podolife Treviso piazza un altro grandissimo colpo: la società orange infatti è riuscita a riportare in Italia Macarena Rosset.

Guardia della nazionale argentina classe 1991, munita di passaporto italiano, Rosset è reduce da un’esperienza all’estero all’Eleftheria Moschatou, squadra della serie A1 greca, che ha disputato anche l’Eurocup Women nell’ultima stagione, cui è seguita una parentesi in Spagna al Clarinos San Cristobal, e infine l’avventura in Messico al Fuerza Regia Femenil.

Per Rosset sarà dunque un ritorno in Italia, dove ha sempre lasciato ottimi ricordi e indicazioni, come nell’ultima stagione disputata a Vigarano in serie A1 due anni fa quando chiuse tra le migliori realizzatrici del campionato con una media di 15.1 ppg, con il 41% da 2p ed il 28% da 3p e 87% FT.

Giocatrice chiave della nazionale Argentina, con passaporto italiano, “Maqui” spicca anche per la sua capacità di essere giocatrice di squadra con ben 3.7 assist per partita ed una valutazione media di 14.2.

In Italia Rosset ha vestito anche le maglie di Chieti, Ferrara, Marghera, San Giovanni Valdarno, mentre all’estero ha giocato anche in Spagna con la canotta di A.E. Sedis Bàsquet

“Riportiamo in Italia una delle giocatrici più prolifiche e forti che il campionato italiano abbia avuto – il commento della presidente Marika Possamai – E per noi è motivo di grandissimo orgoglio che Macarena abbia scelto il progetto di Nuova Pallacanestro Treviso per questo suo ritorno in Italia. È una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni e che sarà un punto di riferimento importante per tutta la squadra. Conosce bene la categoria e la sua esperienza ci aiuterà a fare il salto di qualità che vogliamo attuare nella prossima stagione. Benvenuta Macarena”.

Ufficio Comunicazione NPT