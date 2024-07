A2 UFFICIALE – Rovigo conferma Matea Atanasovska

La Rhodigium è orgogliosa di riconfermare Matea Atanasovska. Arrivata a gennaio ha contribuito con energia alla salvezza.

Coach Pegoraro: “Matea è una giocatrice che lo scorso anno ci ha dato una grossa mano in un momento in cui eravamo in difficoltà. Ci siamo presi del tempo entrambi per capire quale fosse la scelta migliore per lei e per noi per garantirle minuti e spazio. Ora, visto anche l’imminente intervento alla spalla di Sara Zanetti (infortunatasi in nazionale u20), ci sarà possibilità di lavorare su Matea e di darle la possibilità di avere minuti di grande responsabilità assieme a Novati / Leghissa e Zuccon!“

UFF.STAMPA RHODIGIUM BASKET