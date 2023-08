A2 UFFICIALE – Rovigo ingaggia Sara Zanetti

Dopo aver annunciato l’arrivo della giocatrice straniera Shannon Hatch nella giornata di lunedì, la Solmec Rhodigium Basket continua la costruzione del roster per la stagione 2023/24 di Serie A2 nazionale. Un altro colpo di prestigio per la società rosso-blu, che è lieta di annunciare l’arrivo di Sara Zanetti per la prossima stagione.



La nuova ala della Rhodigium proviene da Bologna e si è formata in una società di spicco nel settore come la BSL San Lazzaro. Zanetti non sarà nuova in Serie A2, dato che ha affrontato la categoria nella passata stagione con Battipaglia. La squadra campana si è guadagnata l’ingresso in Serie A1 grazie ad una grandissima stagione, battendo nei playoff squadre come Matelica, Spezzina e Firenze. La classe 2004 ha faticato a trovare spazio nella prima squadra, ma ha sicuramente vissuto da protagonista l’avventura di Minibasket Battipaglia alle Finali Nazionali Under 19, giocate a San Martino di Lupari (PD). Zanetti ha trascinato le compagne fino al 4° posto in Italia. Queste buone prestazioni sono valse alla nuova rosso-blu la convocazione ai mondiali di categoria con la nazionale italiana nello scorso mese di Luglio.

Rovigo abbraccia così una giocatrice con un’esperienza di prim’ordine sia a livello di club che con la nazionale, nonostante la giovane età. La 19enne porterà alla Rhodigium tanta personalità e fisicità su entrambi i lati del campo, visti i 184 centimetri di altezza. Zanetti è dotata di una mano educata, che si esprime al meglio intorno all’area piccola. In generale, Zanetti ha un ottimo tiro dalla media

Il nuovo acquisto della Rhodigium non vede l’ora di mettersi a servizio della sua nuova squadra: “Sono molto contenta ed entusiasta di arrivare a Rovigo. Una squadra sicuramente già consolidata, ma dove spero di riuscire ad integrarmi al meglio per poter dare il mio contributo per la stagione. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare questa nuova esperienza insieme!”. Molto soddisfatta è anche l’allenatrice Giulia Pegoraro, che commenta così il nuovo innesto nel suo scacchiere: “Sara è una giocatrice di grandissime prospettive, una grande agonista, fisicamente pronta per il campionato di serie A2. Avrà bisogno di spazio e di fiducia: da lei ci aspettiamo una

Appuntamento dunque a venerdì, quando la Solmec Rhodigium Basket annuncerà l’ultimo acquisto della campagna estiva, chiudendo di fatto il roster per la stagione 2023/24 di Serie A2 nazionale.



