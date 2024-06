A2 UFFICIALE – Rovigo ingaggia Stoichkova

La Solmec Rhodigium Basket è lieta di annunciare l’accordo trovato con Katrin Stoichkova per la stagione 2024/25 di LBF Serie A2. L’esperta giocatrice classe 1999 si unirà alle rosso-blu dopo tre stagioni passate a Empoli tra A1 e A2.

La guardia 25enne arriva a Rovigo portando una grande esperienza nel campionato italiano. Arrivata in Serie A2 nella stagione 2016/17 con Viterbo, quella fu il primo di otto anni passati nella categoria cadetta. Dopo La Spezia, Cagliari e Patti, nel 2021/22 Stoichkova decide di fare il salto in LBF Serie A1 firmando con USE Rosa Scotti Empoli. La bulgara rimane nel capoluogo toscano per tre anni, disputando così due stagioni in A2 dopo la retrocessione dalla A1. È al ritorno nella serie cadetta che Stoichkova si fa vedere: ben 12 punti di media nella stagione 2022/23, dove Empoli gioca sia in Coppa Italia che nei playoff, dove perde nel derby toscano con Firenze. Nella stagione appena passata il nuovo acquisto Rhodigium ha svolto un ruolo da protagonista con le bianco-rosse, che hanno chiuso al 7° posto nel Girone A.

Coach Giulia Pegoraro presenta così il nuovo acquisto: “Katrin Stoichkova è una giocatrice che può ricoprire diversi ruoli in campo. È una grande realizzatrice, ma allo stesso tempo mi ha impressionato la sua capacità di passare la palla e costruire tiri per le compagne, oltre all’intensità difensiva. Credo sia perfetta per il mio sistema di gioco e farà bene a tutto il gruppo con la sua grande competitività. Questo è un gran colpo di mercato, che dimostra quanto la Rhodigium Basket venga considerata una società sana e ambiziosa per la quale le ragazze vogliono venire a giocare”.

Queste le prime parole di Katrin Stoichkova da giocatrice Solmec Rhodigium Basket: “Sono emozionata e molto felice per questo nuovo capitolo della mia carriera. Ho scelto Rovigo perché ne ho sentito parlare benissimo sia per quanto riguarda la società che per il gruppo. Inoltre, conosco alcuni membri dello staff tecnico e mi sono sentita decisamente in linea con la loro idea di pallacanestro. Da questa nuova avventura mi aspetto tanto divertimento ed una crescita insieme alla squadra. Porterò a Rovigo la mia energia, professionalità e voglia di far bene. Mi piace legare con il gruppo e mantenere l’energia dello spogliatoio alta”.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket