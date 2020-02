A2 UFFICIALE – RR Retail ingaggia Jacobine Klerx

Così come avevamo anticipato, trova la fumata bianca la trattativa tra San Giovanni Valdarno e Jacobine Klerx. La giocatrice olandese ha infatti trovato l’accordo con la società toscana che quindi inserisce un ulteriore pedina per il rush finale.

LA CARRIERA

2011-2012: Almonte Eindhoven U20 team

2012-2013: Lekdetec.nl Basketball (Eredivisie): 23 games: 6.0ppg, 2.0rpg, 1.4apg, FGP: 44.8%, 3PT: 30.0%, FT: 60.0%

2013-2014: Lekdetec.nl Basketball (Eredivisie): 19 games: 8.0ppg, 3.1rpg, 2.2apg, 1.4spg, FGP: 46.5%, 3PT: 22.7%, FT: 71.7%

2014-2015: Lekdetec.nl Basketball (Eredivisie, starting five): 36 games: 11.7ppg, 4.2rpg, Assists-5(3.0apg), 1.4spg, FGP: 42.9%, 3PT: 31.8%, FT: 72.7%

2015-2016: Lekdetec.nl Basketball (Eredivisie, starting five): 29 games: 12.8ppg, 4.1rpg, 2.6apg, 1.4spg, FGP: 42.8%,

3PT: 31.9%, FT: 79.6%, played also at Orange Blizzards (Eurocup, starting five): 6 games: 3.8ppg, 1.5rpg

2016-2017: Lekdetec.nl Basketball (Eredivisie): 32 games: 11.0ppg, 2.4rpg, 2.8apg, 1.6spg, FGP: 51.1%, 3PT: 29.2%, FT: 82.4%, played also for CTO Amsterdam (D3): Eurocup: 1 game: 9pts, 1ast, 3steals

2017-2018: ChemCats Chemnitz (Germany-DBBL, starting five): 24 games: 5.0ppg, 1.9rpg, 1.1apg

2018-2019: Spirou Ladies Charleroi (Belgium-Top Division Women): 10 games: 8.5ppg, 2.4rpg, 2.5apg, 1.1spg, 1.1bpg,

FGP: 35.3%, 3PT: 37.0%, FT: 70.4%

2019-2020: Spirou Ladies Charleroi (Belgium-Top Division Women): 6.1 ppg, 2.4 apg