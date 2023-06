A2 UFFICIALE – Ruffini confermata ad Empoli

L’esterna classe 2003 di San Casciano confermata senza esitazioni in vista del prossimo campionato di serie A2. L’obiettivo è quello di proseguire ancora nel suo percorso di crescita

Da prospetto interessante tanto da meritarsi nel 2021 anche una convocazione nella Nazionale under 19 a punto fisso del gruppo. Irene Ruffini sarà anche il prossimo anno nell’Use Rosa Scotti che tenterà di nuovo l’assalto alla massima categoria. Classe 2003, l’esterna di San Casciano non ha avuto alcuna difficoltà a rinnovare il suo impegno con l’Use Rosa proseguendo così in un rapporto che va ormai oltre il semplice aspetto tecnico, tanto che coach Alessio Cioni non ha avuto esitazioni a chiedere la sua conferma. Anche per lei l’auspicio è che possa proseguire nel percorso di crescita che ha iniziato ormai da qualche anno

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa