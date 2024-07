A2 UFFICIALE – Salerno annuncia Alessia Vitali

Alessia Vitali è una nuova giocatrice del Salerno Basket ’92 per la prossima stagione in A2. L’ala classe 2005, 178 centimetri, giunge in Campania dopo l’esperienza triennale alla Magnolia Campobasso, con cui nelle ultime due stagioni ha trovato anche 8 presenze in A1. È con la seconda squadra delle molisane che ha tuttavia trovato grande continuità in Serie B disputando oltre 70 partite. In precedenza, aveva esordito nella terza serie con l’Ad Maiora Taranto (2020/21).

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura, ho seguito Salerno negli ultimi anni e mi dà l’impressione di una famiglia, un posto dove si respira basket femminile a pieni polmoni. Non vedo l’ora di cominciare, so che c’è un bell’ambiente tra giocatrici, staff e società, sarà uno stimolo in più per fare meglio”, ha detto la neo-granatine. “Devo tanto a Campobasso, durante l’anno mi sono allenata con la Serie A1 e ho imparato tanto sia a livello cestistico, sia umano. Cercherò di portare tutto quello che ho imparato e di fare il meglio possibile. Ho parlato con il presidente Somma e il direttore sportivo De Sio, l’obiettivo è dare il massimo”, ha detto Vitali. L’atleta è originaria di Brindisi, la stessa città di Alessia De Mitri, capitano della scorsa promozione e riconfermata ancora una volta nelle file del Salerno Basket ’92: “La conosco, l’ho vista giocare e sono contenta di poter condividere quest’esperienza con una mia concittadina. Ci troveremo sicuramente bene in campo e fuori”.

Vitali si gode qualche settimana di vacanza nella sua Puglia dopo aver fatto l’esame di maturità: “Ora mi iscriverò all’università a Salerno, credo di voler studiare Scienze della Nutrizione per restare in qualche modo in ambito sportivo. E poi ci saranno gli allenamenti e questa bella esperienza che non vedo l’ora possa iniziare. Le mie caratteristiche tecniche? Principalmente il tiro ma mi piace molto il gioco di squadra, fare assist e giocare con le altre. Fuori dal campo sono una ragazza umile, faccio subito amicizia, mi ambiento bene, spero di trovarmi bene e sarà così in una città che immagino bella e accogliente”.

Salerno, 14/7/2024

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92