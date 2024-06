A2 UFFICIALE – Salerno conferma in panchina Njegos Visnjic 

Sono trascorsi undici giorni dal raggiungimento della promozione in Serie A2 ma non c’è stato momento in cui patron Angela Somma non abbia pensato alla pianificazione della prossima stagione che vedrà il Salerno Basket ’92 di nuovo ai nastri di partenza del secondo campionato nazionale dopo sette anni d’assenza. Tutto il gruppo insieme a dirigenza, partner, sponsor e sostenitori, ha festeggiato la chiusura dell’anno perfetto nella serata di lunedì nella bellissima cornice della Polisportiva Siulp. In mattinata, nello stesso giorno, le atlete e lo staff erano state ricevute da Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, per ricevere un meritato omaggio che le granatine – per mano dell’unica salernitana senior in organico, Nicoletta Scolpini.

Il primo mattone per il 2024/25 c’è già: è la conferma di Njegos Visnjic alla guida della squadra. L’allenatore serbo, ormai italiano d’adozione, ha condotto una stagione senza conoscere la parola sconfitta nelle trenta partite ufficiali disputate tra regular season, fase a orologio, playoff, concentramenti promozione e naturalmente Coppa Campania, altro trofeo messo in bacheca. Non ci è voluto molto per trovare l’accordo che legherà il coach ai colori granata per la prossima stagione.

“Le ragazze meritavano il riconoscimento della città, perché è da tempo che non si vedeva un risultato così devastante in termini di vittorie ed energia. Sono felice di aver condiviso con la città quello che abbiamo fatto per noi stessi, per Salerno, per la società che ci è stata sempre accanto e non ha lesinato sforzi”, ha dichiarato Visnjic dopo aver stretto la mano ad Angela Somma. La sua prima esperienza in panchina, dopo una lunga carriera da giocatore, è stata una scommessa vinta a mani basse dal patron. “L’aspettativa potrebbe essere alta ma noi dobbiamo continuare a volare basso se vogliamo continuare a raccogliere i frutti di tutto ciò che abbiamo fatto di buono e sono certo che possiamo ancora migliorare qualcosa. Affronteremo un campionato diverso con richieste ed obiettivi diversi. Si punterà alla salvezza stavolta. – ha aggiunto il coach – Dovremo adeguarci quanto prima per poter esprimere ancora meglio i nostri valori, grazie alla proprietà e al direttore sportivo che sicuramente riusciranno a raccogliere nuova linfa da aggiungere. Il mio stato d’animo? Sono contento degli atteggiamenti, dei comportamenti ed ovviamente soddisfatto di quel che sono riuscito a dare ma anche delle risposte delle ragazze. Abbiamo centrato l’obiettivo in maniera brillante ed in così poco tempo, questo mi rende orgoglioso. Avere iniziato bene questo mio percorso mi motiva ancora di più. Ora bisogna proseguire un percorso di efficacia ed efficienza per provare a passare a quello dell’eccellenza. Per sognare cose importanti però dovremo continuare sulla strada dell’umiltà e del duro lavoro”.

Salerno, 27/6/2024

