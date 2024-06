A2 UFFICIALE – Salerno ingaggia Camila Kirschenbaum

È Camila Kirschenbaum il primo acquisto sul mercato del Salerno Basket ’92 in vista del prossimo campionato di A2. Guardia uruguaiana classe 2002, è reduce dall’esperienza con la Posaclima Ponzano Basket, con cui ha disputato lo scorso torneo di seconda serie femminile. La neo granatina ha passaporto comunitario grazie alle origini tedesche da parte di padre ed italiane – segnatamente di Potenza – per la famiglia della madre.



“Sono molto felice di poter intraprendere questa nuova avventura. So che l’anno scorso è stato bellissimo per Salerno, perché è arrivata la promozione con soli risultati positivi. Immagino che insieme a società, staff e alle mie future compagne dovremo tentare di fare il possibile per fare una buona stagione anche in A2. Per me è un’opportunità importante”, ha detto Kirschenbaum, attualmente in vacanza nella sua Montevideo. Sarà in Italia ai primi di settembre, dopo l’impegno con la sua Nazionale ai campionati sudamericani dal 29 agosto al 5 settembre, proprio il giorno in cui spegnerà 22 candeline. L’approssimarsi dell’esperienza a Salerno sarà un bel regalo. “Voglio dare tutto quello che ho imparato negli ultimi anni. L’anno scorso è stato molto positivo per me, come persona e giocatrice sono cresciuta molto. Il livello cestistico italiano è maggiore rispetto all’Uruguay, ci sono tante squadre e giocatrici fortissime. Anche gli allenamenti hanno un più alto tasso di competizione e questo mi ha aiutato a migliorare. – aggiunge Kirschenbaum – Mi piace attaccare il ferro, andare in uno contro uno. Credo di essere migliorata anche nel tiro ma, se posso scegliere, mi piace fare assist per le compagne. Gli obiettivi? Salerno dovrà affrontare la stagione con tranquillità. Bisogna partire dalle cose basiche ma fatte bene. Passo dopo passo, si potrà fare ogni volta di più e i risultati arriveranno sicuramente. La parte psicologica sarà importante, non bisognerà abbattersi se ci sarà qualche ostacolo. Sarà fondamentale essere sempre uniti e credo che questo gruppo lo sia già. Ho visto tante foto e video dopo l’ultima partita, si percepisce un rapporto quasi familiare tra giocatrici e staff, un fattore molto importante”.

In patria Kirschenbaum ha indossato le canotte di Bohemians e Defensor Sporting. Nel 2019 è approdata in Spagna, dapprima al Rivas e poi al Matarò. Dopo l’interruzione per la pandemia di Covid, l’esperienza formativa negli Stati Uniti in al Binghamton College che ha preceduto un fugace ritorno in patria nell’Aguada fino a ottobre 2023, quando si è trasferita a Ponzano. “Ho parlato con persone che hanno visitato Salerno e mi hanno detto che è bellissima. Ho visto le foto della città: il mare, le spiagge, sono felice di approdare in un posto così bello. – la chiosa dell’atleta – Ho parlato col direttore sportivo De Sio, so che il mio agente ha fatto altrettanto anche col coach e col presidente. Ho percepito che c’è un giusto clima di festa in questi giorni ed è giusto, non vedo l’ora di essere lì. Prima, però, avrò l’impegno col mio Uruguay: è sempre un motivo di orgoglio giocare per la propria Nazionale, dove si raccolgono i frutti del lavoro quotidiano”.

Salerno, 30/6/2024

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92