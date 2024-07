A2 UFFICIALE – Salerno saluta Silatsa: va al La Roche Vendée in Francia

Carine Silatsa ha giocato un ruolo chiave nella promozione in A2 del Salerno Basket ’92 e ora avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore nella massima divisione francese con la casacca del La Roche Vendée Basket Club. Inevitabile il trasferimento della 26enne camerunense, impossibilitata a restare in Italia nella seconda serie, dove non è possibile tesserare atlete extracomunitarie, a differenza di A1 e B.

Il messaggio di Silatsa – che ora giocherà con la sua Nazionale in Congo per le qualificazioni al prossimo Afrobasket – è davvero toccante: “Voglio solo dire grazie a tutti. Ho fatto un anno veramente straordinario, non ho parole per descriverlo. Sono stata accolta da questa città in modo stupendo per giocare a pallacanestro, per me più che una passione. È difficile che io pianga ma sono davvero commossa nel lasciare Salerno. Tutte le compagne di squadra, la dirigenza, lo staff tecnico, anche i genitori delle altre ragazze saranno sempre nel mio cuore, perché mi hanno dimostrato un cuore grande dentro e fuori dal campo. Ho attraversato dei momenti difficili dal punto di vista personale in questo ultimo anno e sono stata supportata da tutti, riuscendo a dare il massimo sul parquet per questa maglia. Abbiamo vinto grazie a Dio e a un grande lavoro fatto settimanalmente. Ora mi attende un’altra esperienza in Francia, dove spero di fare del mio meglio e ottenere risultati ugualmente importanti, così come mi auguro che anche per il Salerno Basket ’92 arrivi un’annata ancora migliore e ricca di successi”.

Angela Somma, presidente del Salerno Basket ’92, accompagna virtualmente Silatsa verso nuovi trionfi: “Carine è stata straordinaria non solo come giocatrice ma anche come persona. Si è integrata subito nell’anno che ha vissuto assieme a noi. Aveva promesso di aiutarci a centrare la promozione, dopo l’eliminazione ai playoff di due anni fa nella sua prima partita con noi, e così è stato. Le facciamo i migliori auguri per la prossima esperienza cestistica in Francia, siamo sicuri che si distinguerà anche lì. Avrà la possibilità di giocare in una categoria ancora più importanti e siamo contenti tutti per lei. Magari un giorno le nostre strade si rincontreranno”.

Salerno, 11/7/2024

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92