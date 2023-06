A2 UFFICIALE – Samira Berrad firma con Selargius

In vista del campionato di Serie A2 Femminile 2023/24, il San Salvatore Selargius inserisce una nuova regista: si tratta di Samira Berrard, playmaker classe 2000 proveniente da Umbertide.

Nata a Treviso il 25 maggio di 23 anni fa, Berrard è cresciuta nel settore giovanile della Nuova Pallacanestro Treviso, formazione in cui ha avuto modo di affacciarsi anche in prima squadra vivendo da protagonista la scalata dalla Serie C all’A2.

Nel 2018 il passaggio alla Libertas Moncalieri, con cui ha vissuto tre stagioni di ottimo livello culminate con la promozione in A1 del 2021. L’approdo nella massima serie della nuova giocatrice giallonera è stato però condizionato da un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Dopo aver recuperato la miglior forma fisica, lo scorso febbraio è tornata protagonista nel girone Sud di Serie A2 con i colori di Umbertide (7 gare a 7.2 punti di media).

Berrard ha inoltre partecipato, come unica italiana, al prestigioso camp Basektball Without Borders, disputatosi a Los Angeles, in cui ha avuto l’opportunità di allenarsi con giocatori ed ex-giocatori NBA e WNBA e di assistere all’NBA All Star Game.

DICHIARAZIONI – Così Samira Berrard: “Cosa mi ha convinto ad accettare la proposta del San Salvatore? L’ago della bilancia è stato sicuramente l’allenatore, Simone Righi, con cui ho parlato al telefono e mi ha fatto subito un’ottima impressione. Mi ha parlato degli obiettivi della squadra e di cosa si aspetta da me e questo mi ha motivata molto e mi ha anche incuriosita Essere stata cercata e avermi fatta sentire parte del progetto, mi ha fatto capire che sarebbe stata la scelta migliore. Ho sempre sentito parlare molto bene di Selargius e di Cagliari come ambiente cestistico. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto che sicuramente mi troverò bene e che è un bellissimo posto. Referenze? Una mia ex compagna di squadra in particolare che ha giocato qui (Ilenia Cordola, ndr) ha speso solo parole positive per la società e per le persone che ha conosciuto, mi ha raccontato molte cose che mi hanno anche tranquillizzata essendo per me la prima volta in isola”. Berrard si presenta ai nuovi tifosi: “Dentro al campo direi cerco di essere molto energica, con tanta voglia di fare e di lottare per la squadra infatti principalmente prendo fiducia da una buona difesa e per questo mi vedrete esultare molto, è un modo con cui riesco a caricarmi ancora di più e buttare fuori un po’ di tensione. Inoltre mi piace gestire il gioco e fare canestro in penetrazione visto che sul tiro da fuori c’è ancora molto su cui lavorare Fuori dal campo invece decisamente più tranquilla. Studio, leggo molto, guardo serie tv, cucino e sicuramente cercherò di andare al mare quando potrò perché la sento come una cosa terapeutica. Obiettivi? Innanzitutto portare a termine una stagione intera (scherza, ndr), vorrei riuscire a rientrare al 100% in quella che è l’ottica di una stagione, affrontarla al meglio cercando di dare sempre il massimo lavorando ogni giorno; vorrei tornare a sentire di avere in mano la squadra, essendo play, cercando di gestirla al meglio e crescendo insieme alle mie compagne in modo da fare bene ad ogni partita e lavorerò per avere la fiducia completa dell’allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra direi centrare i playoff e mi piacerebbe anche riuscire a raggiungere la Coppa Italia. Sicuramente lavoreremo sodo per dare filo da torcere a tutti, ad ogni partita e magari essere la mina vagante di squadre più attrezzate”.

Questa invece la presentazione di coach Simone Righi: “Sono veramente contento dell’arrivo di Samira. La seguo da anni, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare. È molto abile ad attaccare nell’uno contro uno e a costruire delle situazioni di vantaggio per le compagne. Ciò che la contraddistingue, inoltre, è un grandissimo carattere. Viene da due infortuni gravi, ma ciò che mi ha colpito di lei è la voglia di dimostrare quanto questi incidenti siano solo un lontano ricordo. Sarà senz’altro una pedina fondamentale per la nostra squadra, l’aspetto qui a Selargius per iniziare insieme una nuova avventura”.

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore