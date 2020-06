A2 UFFICIALE – San Giorgio e coach Botticelli si dividono

La società comunica di interrompere consensualmente, dopo due anni densi di soddisfazioni, il rapporto tra il Basket 2000 San Giorgio e l’Allenatore Stefano Botticelli.

Motivi familiari non consentono al coach di proseguire nell’impegnativa esperienza di guidare la squadra che, sotto la sua guida, nelle ultime due stagioni ha ottenuto prima la promozione in A2 e poi ha dimostrato nella seconda serie nazionale di poter competere con tutte le squadre del lotto.

La società mantovana ringrazia Stefano Botticelli per tutto quanto fatto in questi due anni intensi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore e da neo papà. Rimarrà comunque perennemente uno di noi e avrà sempre un posto nel cuore del Basket 2000 San Giorgio.

Ufficio stampa Basket 2000 San Giorgio Mantova