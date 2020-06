A2 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno ingaggia Elena Sasso

Ambizione e futuro. San Giovanni Valdarno piazza l’ennesima aggiunta del proprio mercato, confermandosi la squadra più attiva di tutto il girone sud: la formazione del patron Argirò ha infatti raggiunto l’accordo con Elena Sasso in uscita da Battipaglia. Classe 2000, Sasso è reduce da tre stagioni in Campania, l’ultima delle quali l’ha vista in campo 120 minuti mettendo a segno 23 punti.

LA CARRIERA

2017-2018: Treofan Battipaglia (Serie A1)

2018-2019: Treofan Battipaglia (Serie A1)

2019-2020: O.ME.P.S. Givova Battipaglia (Serie A1)