A2 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno ingaggia Giorgia Amatori

Continua a ritmi sostenuti la costruzione della Polisportiva Galli versione 2023-24. Dopo il rinnovo di Lazzaro e gli arrivi di Reggiani in regia e Maslarinos come capo allenatore, il patron Argirò definisce un nuovo tassello ed è quello relativo all’ingaggio di Giorgia Amatori.

Classe 2003, playmaker, l’esterna brindisina ha militato nella Magnolia Basket Campobasso dalla stagione 2019 a metà 2022 dividendosi tra settore giovanile e prima squadra. Nell’ultimo campionato ha invece indossato la divisa di Vicenza in A2: con il club veneto Amatori si è messa in evidenza come una delle migliori giovani del campionato dove, nonostante la giovane età e la prima vera esperienza con responsabilità, è stata tra le protagoniste nella rincorsa che ha portato ad una clamorosa salvezza finale tramite i playout la sua squadra. In 27 gare disputate ha chiuso con 7 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di media a partita.

