A2 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno punta sulle giovani, ingaggiata Alice Gregori

Altro giro, altro arrivo. San Giovanni Valdarno si conferma tre le protagoniste del mercato dimostrandosi più attiva che mai. La sesta pedina del nuovo roster è la giovane Alice Gregori, prodotto del settore giovanile di Muggia e con un passato in A2 a Pordenone. Gregori, classe 2000, è reduce da una stagione a due maglie: dopo avere iniziato con Vigarano, è infatti passata a Lucca a Gennaio chiudendo con 8 minuti di media a partita.

LA CARRIERA

2017-2018: in Feb.’18 signed at Sistema Rosa Pallacanestro Pordenone (Serie A2)

2018-2019: Reyer Venezia Mestre (Serie A1)

2019-2020: Pallacanestro Vigarano (Serie A1) in Jan.’20 moved to Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1)