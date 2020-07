A2 UFFICIALE -San Giovanni Valdarno puntella il roster, ingaggiata Trehub

Torna a ruggire San Giovanni Valdarno, che nelle ultime ore ha messo a segno un nuovo colpo in vista della nuova stagione. La Bruschi SRL ha infatti messo nero su bianco con la lunga croata Katarina Trehub. Classe 1997, la nativa croata rappresenta una garanzia per il campionato di A2 avendo debuttato la scorsa stagione al Bolzano Basket Club. Per lei una stagione positiva, che l’ha vista tra le protagoniste con ottime medie come i 12 punti e gli 11 rimbalzi di media a partita. L’innesto di Trehub va così a definire il pacchetto delle lunghe che vede la presenza anche di Sasso, Bona e Ndjock.

LA CARRIERA

2014-2015: ZKK Rockwool Pula (A1): 12 games: 8.3ppg, 5.5rpg, FGP: 57.1%, FT: 58.8%

2015-2016: ZKK Rockwool Pula (A1): 11 games: 8.9ppg, 6.1rpg, 1.2spg, FGP: 58.0%, FT: 64.3%

2016-2017: ZKK Pula Crnja Tours (A1): 9 games: 3.9ppg, 4.4rpg

2017-2018: ZKK Pula Crnja Tours (Prva Liga): 17 games: 12.8ppg, Reb-3(9.8rpg), 3.0apg, 1.3spg, Blocks-2(1.4bpg), FGP: 47.4%, FT: 55.2%

2018-2019: ZKK Pula Crnja Tours (Prva Liga, starting five): 24 games: Score-3(18.3ppg), Reb-1(14.1rpg), 3.3apg, 1.9spg, Blocks-3(1.5bpg), FGP: 51.2%, FT: 66.2%

2019-2020: BK Itas Alperia Bolzano (Italy-Serie A2, starting five): 20 games: 11.9ppg, Reb-5(10.7rpg), FGP: 48.4%, FT:

50.8%