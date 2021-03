A2 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno si rinforza, ingaggiata Isabella Slim

La Bruschi San Giovanni Valdarno è pronta per il rush finale. La Coppa Italia è già un ricordo e bisogna guardare avanti, con la formazione di coach Franchini che dalla kermesse di Brescia ne esce con la consapevolezza di avere i mezzi per affrontare chiunque.

E così il giorno dopo, ecco che arriva il jolly per la volata finale. La Bruschi ha infatti definito gli ultimi dettagli per l’ingaggio di Isabella Slim, ala olandese nata il 12 Gennaio 1995.

Ha iniziato la sua carriera presso il CTO di Amsterdam dove fin da subito ha messo in luce le sue qualità come una delle migliori giocatrici registrando 12.7 punti a partita e 5.7 rimbalzi. Dopo il liceo, Slim è volata oltre oceano dove ha frequentato la Syracuse University laureandosi in Economia oltre a disputare 136 gare ufficiali.

Dopo la laurea, è tornata in Europa giocando prima in Germania con Herner HTC, poi per due stagioni in Francia con il Basket Club Saint Paul Reze, registrando con le transalpine 11 punti e 5 rimbalzi di media nella stagione 2019-20. Slim fa parte anche della nazionale olandese, dove ha giocato in tutte le categorie dall’U16 all’U20, conquistando nel 2015 uno storico terzo posto.

La giocatrice ha già raggiunto nella serata di ieri San Giovanni Valdarno ed è pronta ad unirsi al gruppo in vista dei prossimi impegni.

LA CARRIERA

2010-2011: CTO Amsterdam (Eredivisie)

2011-2012: CTO Amsterdam (Eredivisie)

2012-2013: CTO Amsterdam (Eredivisie)

2013-2014: Syracuse University (NCAA)

2014-2015: Syracuse University (NCAA)

2015-2016: Syracuse University (NCAA)

2016-2017: Syracuse University (NCAA):

2017-2018: Herner HTC (Germany-DBBL):

2019-2020: Basket Club Saint Paul Reze (France-LF2): 14 games: 11.3ppg, 5.4rpg, 1.3apg, FGP: 35.3%, 3PT: 25.7%, FT: 70.7%

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli