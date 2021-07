Nuovo colpo di mercato per il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che prosegue la composizione del roster per il campionato 2021/22: Greta Laube, playmaker-guardia piacentina classe 2001, è il nuovo acquisto delle Orange. Alta 171 cm, Greta viene da due stagioni positive con la maglia di Albino dopo aver percorso la trafila giovanile a Bergamo.

“Dopo la bella esperienza ad Albino sono contenta di questa nuova avventura al Sanga”, spiega la nuova giocatrice del club Orange. “Sono una giocatrice che si sente particolarmente a proprio agio nella fase difensiva e mi piace lottare a rimbalzo; spero di dare il mio contributo alla squadra che punta a confermare i risultati della scorsa stagione”.

Franz Pinotti commenta così l’arrivo dell’ex Albino nel mondo Sanga: “Laube è una giovane che seguivamo da tempo. Greta ha già un’esperienza senior di valore e la sua scelta di condividere la nostra visione, le permetterà di arricchire il proprio bagaglio tecnico e di esperienza. È per noi un tassello importante che alza di molto il livello qualitativo delle rotazioni. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, per competere ad alto livello, è necessario allungare la qualità dei roster e Greta, ne sono certo, si rivelerà un prezioso acquisto nell’economia del collettivo. Non è un mistero che io prediliga lavoro ed equilibri di gruppo, fermo restando il grande lavoro che facciamo sui fondamentali individuali”.

Uff.Stampa Sanga Milano