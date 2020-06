A2 UFFICIALE – Sanga Milano, arrivano Alice Mandelli e Paola Novati

Spazio finalmente al parquet, il Sanga oggi si

raduna ed inizia ad assaggiare il campo dopo i mesi di emergenza causa

Covid 19. E’ un Ponte Casa d’Aste che presenta gran parte del “cuore”

del roster della scorsa stagione, dove le milanesi hanno più volte

stupito arrivando in piena zona playoff dopo un inizio complesso. Dal

mercato due aggiunte strategiche estremamente importanti.

Una giovane veterana di rara affidabilità comeva a rinforzare ilreparto esterne, garantendo esperienza ed affidabilità. Già carica e contanta energie da mostrare per questa sua nuova avventura la guardiaclasse 1993 ha le idee chiare: “Ho davvero apprezzato la proposta delSanga, che conosco bene da “avversaria” dopo le tante stagione passatecon Crema, società che ho sempre ammirato per progetti organizzazione eprogrammazione. Spero di poter ricambiare la fiducia con il mio agonismoe la mia competitività che metto in ogni sfida, partendo sempre però dalconcetto di lavoro di gruppo e di squadra dove la difesa rappresental’elemento determinante per ogni stagione vincente”.

Altro nuovo arrivo, ma già ben conosciuto dai tifosi del PalaGiordani, è

Paola Novati. Per l’eclettica ala grande, di ritorno in maglia Sanga

dopo due stagioni lontano da Milano, tanti stimoli ambizioni di

riscatto: “Sono entusiasta del mio ritorno a Milano, conoscono ed

apprezzo molto coach Franz Pinotti che sa dare gli stimoli forti al

gruppo con cui lavora. Voglio tornare a giocare con continuità fornendo

concentrazione, qualità ed intensità. Conosco bene l’ambiente ed anche

molte mie compagne, non vedo l’ora di ricominciare”.

Tra le molte facce conosciute invece spicca il neo capitano Stefania

Guarneri. La guerriera delle Orange parla proprio del suo nuovo ruolo

all’interno del gruppo: “La scelta di Franz Pinotti e della società mi

ha fatto davvero piacere, spero di riuscire a trasmettere sempre la

grinta e l’orgoglio di appartenenza al Sanga. Dando sempre il massimo,

da un punto di vista emotivo prima ancora che tecnico. Abbiamo tanta

voglia di ricominciare da dove eravamo arrivate, forse proprio sul più

bello quando sembrava che potessimo raggiungere traguardi quasi

insperati ad inizio torneo. Per quest’anno? Pura scaramanzia per cui non

dico nulla, ma la mia idea ce l’ho già”.

