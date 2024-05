A2 UFFICIALE – Sanga Milano firma Vittoria Allievi

Vittoria Allievi sarà una giocatrice del Sanga Milano nella prossima stagione. Dopo la conferma di Susanna Toffali arriva un altro importante innesto per il club Orange che va ad inserire una giocatrice giovane ma che ha già dimostrato di poter essere una grande protagonista ad alti livelli. Allievi, esterna classe 2003, viene da ottime stagioni con Costa Masnaga con cui ha giocato sia in A2 che in A1. Vera e propria “all-around” player, Vittoria è in grado di adattarsi a più ruoli grazie alla propria mobilità e i suoi 180 cm. Nell’ultima stagione la giocatrice ha registrato cifre estremamente interessanti segnando 12 punti, raccogliendo 6,7 rimbalzi e distribuendo 4,7 assist a partita.

“Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di far parte di questo progetto ambizioso”, ha dichiarato il neoacquisto Orange aggiungendo “Cercherò di fare del mio meglio per integrarmi in un contesto per me nuovo, portando tutto il bagaglio costruito in questi dieci anni speciali a Costa, e dando il mio contributo per aiutare la squadra ad ottenere il miglior risultato sul campo”.–

Matteo Liberti