A2 UFFICIALE – Sanga Milano, in regia arriva l’italo americana Maddy Hatch

Il Sanga è felice di annunciare che Maddy Hatch vestirà la divisa orange nella prossima stagione.

Play-Guardia Americana con passaporto italiana, trascorre i suoi anni universitari alla Humboldt State (NCAA 2) collezionando una media di 8,6 punti, 2,4 rimbalzi e 1,1 palle rubate. Dopo una parentesi al Dobuss Córdoba, formazione che milita in Spagna nella First National, si accasa al Basilia Potenza in serie B campana dove, nella stagione appena conclusa, fa registrare 18,8 punti di media.

Dotata di un’ottima visione di gioco e un buon tiro dalla lunga distanza Maddy porterà grande intensità al Sanga, allungando le rotazioni delle orange in cabina di Regia.

Felice di intraprendere questa nuova avventura Maddy dichiara” Sono entusiasta di aver firmato con il Sanga Milano; grazie alla società per questa opportunità! Non vedo l’ora di dare una mano alla squadra e alla città per provare a fare il salto di categoria. Ho apprezzato i valori su cui il Sanga fonda la sua attività e credo faremo una grande stagione!”

Entusiasta del suo arrivo anche coach Franz Pinotti che aggiunge:”Se vogliamo davvero fare un salto di qualità sotto ogni aspetto, dobbiamo non solo ampliare le rotazioni ma anche migliorare la qualità dell’intero roster. Avremo più intensitá in allenamento e maggiori soluzioni tattiche in partita. Il playmaking e il settore lunghe sono da sempre i punti su cui focalizzarsi nella costruzione di una squadra. Sono certo che Maddy saprà inserirsi con facilità nel nostro gioco e nel gruppo, e che questo ci aiuterà nel tenere alta concentrazione e intensità.”

