Altro arrivo importante per il Ponte Casa D’Aste che si assicura le prestazioni di Elisabetta Penz. La giocatrice torinese, classe ’96, viene da un’ottima stagione con la maglia di Moncalieri culminata nella vittoria del campionato in finale proprio contro il team Orange.

“Sono molto contenta di arrivare al Sanga – spiega la giocatrice – una squadra che l’anno ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e con una grande imprevedibilità che ha reso molto complicata la finale”. La nuova guardia del Sanga ha poi parlato delle sue caratteristiche: “In attacco mi trovo a mio agio soprattutto quando si tratta di tirare sugli scarichi ma è in difesa che mi esalto: sono una giocatrice che non molla mai e che nelle difficoltà cerca sempre di dare una scossa che possa aiutare me stessa e tutta la squadra. Ho grandi aspettative per la prossima stagione pur non sentendo pressioni: in un primo momento dovremo trovare gli equilibri visto che comunque saremo un mix di giocatrici alla prima esperienza col Sanga e ragazze che sono qui da più tempo; abbiamo le carte in regola per toglierci delle soddisfazioni e penso che un primo obiettivo debba essere quello di qualificarci alla Coppa Italia”.

Coach Franz Pinotti commenta così l’arrivo di Penz in casa Sanga: “Betta Penz viene da un campionato vinto (Moncalieri) proprio contro di noi. Tiratrice eccezionale, in campo esprime energia e intensità allo stato puro. Era il tassello che ci mancava per completare il roster. Abbiamo costruito una squadra “dinamica” fatta di persone che conoscono il significato di intensità e determinazione. Quest’anno, in quanto a mentalità di gruppo, siamo già sulla strada giusta prima ancora di cominciare, ci divertiremo”.

Uff.Stampa Sanga Milano