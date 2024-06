A2 UFFICIALE – Sanga Milano riporta in Orange la croata Karmen Cicic

Nuovo importante arrivo per il Sanga che è felice di annunciare il ritorno di Karmen Cicic. Ala classe 1994 di grande talento offensivo, ottime capacità di tiro e fisicità, Cicic è stata una delle protagoniste della cavalcata Orange culminata con la finale promozione della stagione 2020/21. In quella stagione Cicic aveva tenuto una media di oltre 11 punti a partita. Lasciata Milano per lei ottime esperienze con Vigarano e proprio con quella Moncalieri affrontata in finale oltre alla stagione con il ZKK Ragusa Dubrovnik con il quale ha giocato l’ultima Eurocup tenendo una media di 7,8 punti a cui ha aggiunto 4 rimbalzi a partita.

“Sono contenta perché ho la sensazione di tornare a casa”, ha dichiarato un’entusiasta Karmen Cicic. La giocatrice della nazionale croata ha poi aggiunto: “Milano ha un posto speciale nel mio cuore. Conosco l’ambiente e la tifoseria. È un pubblico molto caldo, accogliente e spero di vedere, come in passato, tanti bambini al palazzetto che con il loro entusiasmo sono il vero sesto uomo in campo durante le partite. Mi aspetto una stagione in cui saremo molto competitive e con questa squadra potremmo raggiungere grandi risultati. Penso che sulla carta siamo una squadra seria e tosta, e non ci dobbiamo porre limiti ai traguardi da raggiungere. L’obbiettivo e portare a termine quello che per poco non siamo riusciti a fare nel mio ultimo anno qui. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con questo gruppo!”

Uff stampa Sanga Milano