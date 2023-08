A2 UFFICIALE – Sara De Santis rinnova con Panthers Roseto

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver confermato per la stagione 2023/2024 la play-guardia Sara De Santis.

Cresciuta cestisticamente a Pescara, De Santis lo scorso anno ha sposato il progetto Panthers ma la fortuna purtroppo non è stata dalla sua parte, visto l’infortunio che l’ha costretta a restare ferma ai box fin dai primi mesi del 2023. Da abruzzese grintosa e coraggiosa, De Santis non si è buttata giù e ha lavorato duramente per farsi trovare pronta e per potersi giocare le sue carte in questa importante esperienza con la prima squadra in Serie A2.

Giocatrice intensa, buona attitudine difensiva, molto ordinata in attacco con predilezione nel giocare 1 vs 1, De Santis è uno dei migliori prospetti giovanili abruzzesi e anche quest’anno vestirà la canotta delle Panthers Roseto.

Ufficio Stampa Panthers Roseto