A2 UFFICIALE – Sara Ronchi rinnova con Udine

Women Apu Udine è lieta di comunicare che l’atleta Sara Ronchi vestirà la maglia bianconera anche nella stagione 2024-2025.

Guardia classe 2003, per Sara si tratterà della terza stagione a Udine. Dopo aver conquistato il titolo di MVP italiana della Serie A2 nel suo primo anno in bianconero, nella stagione appena conclusa Sara è stata protagonista con 14 punti di media in 11 partite.

Dopo le conferme del Capitano Chiara Bacchini e di Alice Gregori, coach Massimo Riga potrà fare affidamento anche sulle prestazioni di Sara Ronchi.

