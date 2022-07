A2 UFFICIALE – Sara Zanetti firma con Battipaglia

Altro colpo di spessore per la PB63 che continua ad immettere qualità ed entusiasmo nella squadra che, con grandi ambizioni, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2 Femminile.

Dopo Giorgia Mini, ufficializzata ieri, ecco arrivare a Battipaglia anche Sara Zanetti, altra giocatrice giovanissima e talentuosa pronta a mettersi in gioco e per nulla spaventata all’idea di affrontare grandi sfide.

Nata a Bologna il 4 aprile del 2004, Sara è un’ala di 184 centimetri potente e dinamica formatasi in una società importante come la BSL San Lazzaro e reduce da una stagione vissuta in un’altra società di grande prestigio come Roseto.

Un percorso formativo, dunque, di prim’ordine che consegna alla PB63 una giocatrice che, nonostante la giovane età, è già dotata di esperienze di un certo livello e di indubbia personalità.

In attesa di vederla all’opera con la nostra canotta, ecco le sue prime dichiarazioni da giocatrice biancoarancio:

D: Cosa ti ha convinta ad accettare la proposta di Battipaglia?

R: Ho accettato la proposta di Battipaglia perché mi è sembrata da subito una società seria e con ottimi propositi per la nuova stagione. Mi piace il fatto che puntino alla crescita delle giovani facendole interfacciare con il campionato di A2 avendo, inoltre, molta cura e attenzione anche nei confronti dei campionati giovanili.

D: C’è una giocatrice alla quale ti ispiri, che ammiri particolarmente e della quale vorresti ripercorrere la carriera?

R: Non ho una giocatrice preferita in assoluto, ma seguo molto il basket femminile e di varie giocatrici mi piace una o più caratteristiche. Quest’anno ho seguito e mi è piaciuta molto Sabally del Fenerbahçe.

D: Potresti descriverti, ai nostri tifosi, sia come ragazza che come giocatrice?

R: Come ragazza mi descriverei estroversa: mi piace molto ridere e scherzare soprattutto quando mi trovo a mio agio con l’ambiente che mi circonda, ma sono anche molto permalosa e testarda.

In campo sono una giocatrice abbastanza fisica e decisa, mi piace quando si gioca di squadra e a livello tecnico prediligo l’uno contro uno.

D: Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

R: Per la prossima stagione spero di continuare a crescere e migliorare sempre di più, cercando di guadagnarmi minuti in un campionato per me nuovo. Proverò a dare il massimo per la squadra, cercando il più possibile la continuità e l’intesa fra di noi. Confido che sarà un anno positivo durante il quale potrò imparare tanto dall’allenatore, dalle mie compagne e da questo nuovo campionato.

Benvenuta a Battipaglia!

