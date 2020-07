A2 UFFICIALE – Sarcedo ingaggia Irene Pieropan e Jovana Mandic

Comincia a muoversi il mercato in entrata del Basket Sarcedo. Dopo gli addii di Federica Iannucci, approdata al Ponzano, e di Hanna Shaw tornata in Inghilterra, il presidente Lino Tedesco annuncia la firma di due nuove giocatrici. Si tratta della vicentina Irene Pieropan, e della croata Jovana Mandic. Irene Pieropan, guardia, classe 1991, vanta anche esperienze in A1 (con Parma e Cagliari). Ha giocato un paio di stagioni anche con la Velco Vicenza. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del San Giovanni Valdarno. Jovana Mandic , croata, classe 1992, pivot di 193 cm, proviene invece dal campionato spagnolo, dopo esperienze in America, Argentina, Germania e anche Italia (ha giocato nell’Umbertide in A2 nella stagione sportiva 2018/19). Due arrivi sicuramente di livello, che andranno a regalare peso e soprattutto esperienza alla formazione del rinnovato staff tecnico del Sarcedo, composto dall’allenatrice Anna Zimerle, la vice Chiara Tessaro e dal preparatore atletico Matteo Contalbrigo (confermato). La formazione gialloblù, quindi anche per la stagione 2020/21, si affiderà ad un mix di esperienza e gioventù, con sei ragazze senior, e sette provenienti dal settore giovanile del Famila, classe 2002 e 2003.

Uff.stampa Basket Sarcedo