A2 UFFICIALE – Sarcedo, Santarelli e Fumagalli rinnovano

Buone nuove in casa Sarcedo: dopo l’annuncio dei due nuovi arrivi, Irene Pieropan e Jovana Mandic, arrivano anche due attesi rinnovi: Francesca Santarelli e Marina Fumagalli hanno infatti deciso di legarsi anche per la prossima stagione sportiva al sodalizio gialloblù. Francesca Santarelli, playmaker di ruolo, dalle grandi doti fisiche ed atletiche, classe 1994, romagnola, altra 175 cm, dotata di un buon tiro da tre, è al suo secondo anno a Sarcedo. “ Per quanto riguarda la nuova stagione, è il suo commento- sono molto fiduciosa. Oltre all’allenatore Marco Silvestrucci abbiamo perso giocatrici importanti (Federica Iannucci, passata al Ponzano, e Hanna Shaw tornata in Inghilterra), ma credo che i nuovi innesti siano altrettanto validi per poter competere nel campionato. L’anno scorso mi sono trovata davvero molto bene con tutta la società e le compagne, quindi sono veramente felice di aver rinnovato per un altro anno. Sono altrettanto felice che ci sia Anna Zimerle in panchina, credo che la sua esperienza e il fatto che ci conosca già saranno un fattore determinate. Spero che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni” Per Marina Fumagalli invece la prossima sarà la terza stagione a Sarcedo; classe 1993 nata a Monza, guardia molto atletica e di grande grinta, anche lei forte nel tiro da tre. “Sono ormai tre anni che sono a Sarcedo- è il suo commento – e fin da subito mi sono trovata bene con la società, rinnovare quindi è stato semplice. Sono contenta che sulla panchina ci sia Anna Zimerle, perché lei ci conosce bene e noi conosciamo bene lei (anche per Zimerle il prossimo sarà il terzo anno a Sarcedo, essendo stata prima la vice di Giustino Altobelli e la scorsa stagione la vice di Marco Silvestrucci). Anche quest’anno in squadra ci saranno molte giovani e noi più esperte saremo quindi chiamate ad aiutarle. Nella scorsa stagione sono molto cresciute, e quest’anno mi aspetto da loro un’ulteriore crescita. Sono sicura

che ci riusciranno”.

Uff. Stampa Basket Sarcedo