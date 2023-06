A2 UFFICIALE – Selargius conferma Elena Valenti

Fresca di maturità, Elena Valenti ha avuto in questi giorni un’altra lieta notizia: la riconferma nel roster 2023/24 della Techfind San Salvatore. L’ala 19enne, prodotto della Virtus Cagliari, ha fatto il suo esordio in serie A2 nel 2021 e quest’anno sarà il 3° anno consecutivo in maglia giallonera.

L’anno scorso l’atleta cagliaritana è stata tra le protagoniste del campionato Under19 vinto proprio da Selargius. “Sono molto felice di come si sia chiusa la stagione – commenta Valenti -. Durante l’anno abbiamo lavorato molto duramente per migliorare ogni singolo particolare, sia fisico sia soprattutto mentale. Penso che, a livello giovanile, i grandi risultati si siano visti quando abbiamo tenuto testa, al concentramento nazionale, a delle grandi squadre come la Reyer e Vigarano”. Valenti ha preso parte anche al campionato di serie B regionale, oltreché essere inserita in prima squadra. “Sono molto contenta di questa riconferma e grata per la fiducia. Il mio obiettivo principale sarà quello di impegnarmi al massimo per cercare di migliorare dal punto di vista tecnico e fisico, in modo da poter dimostrare di meritare appieno la fiducia che mi viene data dal coach e dalla società”. Selargius giocherà nel girone Ovest, un livello medio alto, e la squadra si sta costruendo al meglio per competere con tutte. “Vedo un grande entusiasmo e molta fiducia intorno al gruppo che si sta formando e questo sarà di stimolo per tutti”. Anche Valenti è chiamata a fare la sua parte: “La caratteristica che un po’ mi contraddistingue e che mi accomuna alle mie compagne di squadra è la grinta. Mi piace mettere il cuore nelle cose che faccio e cercherò di mettere a disposizione della squadra tutto il mio impegno, la mia energia e passione”.

Coach Righi: “Elena l’anno scorso ha avuto un bel percorso di crescita, soprattutto in termini di leadership, sia in Under 19 sia in serie B è stata tra le leader del gruppo. In serie A2 è stata sempre più importante perché è riuscita a capire come essere di aiuto per le compagne: sicuramente la prossima stagione farà passi avanti al fine di ottenere più minuti possibili in campo. Ha voglia di crescere e migliorare, ed è un esempio per le compagne”.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE SELARGIUS