A2 UFFICIALE – Selargius conferma Francesca Mura

Il gruppo dell’anno scorso come base per ripartire, nel segno della continuità e del buon lavoro impostato da coach Simone Righi e dalla vice Francesca Amadasi. Dopo le conferme dello staff tecnico e della capitana Silvia Ceccarelli, il gradito ritorno di Mounia El Habbab e i nuovi innesti, Samira Berrad ed Eloise Pavrette, la Techfind firma nuovamente anche Francesca Mura.

La guardia classe 2000, cresciuta sul parquet di viale Vienna e ormai veterana, è reduce da una stagione più che positiva: tanti i minuti in campo (con season high di 14 punti contro Roma) e un utilizzo più versatile, anche da play. “È iniziato un po’ per necessità e poi è diventato un ruolo che mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio tecnico – esordisce Mura -. Mi piace avere anche questa veste e non avrei problemi a coprirlo anche quest’ anno se ce ne fosse il bisogno”. L’entusiasmo, trascorsa l’8° stagione in maglia San Salvatore, è contagioso: “Penso sia stimolante allenarsi e giocare con ragazze che trasmettono tanta voglia di mettersi in gioco, energia e carattere. È piacevole perché si è formato un gruppo solido con cui si è lavorato bene, in grado di risolvere tutte le difficoltà unendosi maggiormente, fuori e dentro il campo”. La squadra è quasi fatta e “le ragazze che stanno arrivando sono atlete di valore, che militano in questi campionati da anni e portano dietro esperienza e grinta. Penso sia una squadra competitiva che andrà ad affrontare con molta probabilità un girone tutto nuovo. Ciò è sicuramente stimolante e un buon palcoscenico per dimostrare le nostre qualità”.

Coach Righi: “Francesca ha avuto una crescita davvero notevole durante l’annata scorsa: ha preso sempre più consapevolezza di se stessa e dei suoi mezzi ed è migliorata tanto nella capacità di comprendere il gioco. Via via è diventata un punto di riferimento per le compagne, anche per la capacità dimostrata di giocare a mente libera. Deve crescere nel playmaking, soprattutto nella gestione della palla sotto pressione. Se continua di questo passo in questa stagione dimostrerà veramente tanto e sarà un’arma fondamentale per la nostra squadra”.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE