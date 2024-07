A2 UFFICIALE – Selargius rinnova con Berrad

Un’altra conferma in casa San Salvatore Selargius. In vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile, il club di viale Vienna è lieto di annunciare il prolungamento del rapporto con Samira Berrad, playmaker classe 2000 che indosserà la canotta giallonera per la seconda stagione consecutiva.

LA CARRIERA – Cresciuta nel settore giovanile della Nuova Pallacanestro Treviso, dove ha maturato anche gli esordi in prima squadra ottenendo la promozione in Serie A2, nel 2018 Berrad è approdata alla Libertas Moncalieri, con cui ha vissuto tre stagioni di ottimo livello culminate con il salto in A1 del 2021. L’approdo nella massima serie della nuova giocatrice giallonera è stato però condizionato da un infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Dopo aver recuperato la miglior forma fisica, nel febbraio 2023 è tornata protagonista nel torneo cadetto a Umbertide (7 gare a 7.2 punti di media).

Nella sua prima stagione a Selargius, invece, ha fatto registrare 6,6 punti, 2,6 rimbalzi e 1,7 assist di media in 17 presenze.

LE DICHIARAZIONI – Samira Berrad: “Sono molto contenta di rimanere a Selargius. Qui mi sono trovata molto bene, sia dentro che fuori dal campo. Il San Salvatore mi ha fatto sentire come se fossi parte di una grande famiglia seppur fossi arrivata da poco. Ci tenevo molto a questa riconferma. Quella appena trascorsa è stata un’altra stagione difficile, caratterizzata nuovamente da alcuni infortuni. Penso comunque di essere riuscita a dimostrare un po’ del mio valore e la voglia di riscatto che mi brucia dentro. Gli infortuni fanno parte del gioco, l’importante è riuscire ad affrontarli nel modo migliore sia a livello fisico che mentale. Nel prossimo campionato faremo il possibile per cercare di eguagliare o addirittura migliorare i risultati raggiunti quest’anno. Non sarà facile, dovremo impegnarci al massimo e lavorare di squadra con la giusta mentalità. Sono sicura che metteremo in campo la “cazzimma” e la voglia di vincere che ci hanno sempre contraddistinte”.

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore