A2 UFFICIALE – Selargius rinnova con Francesca Mura

Dopo la conferma di capitan Ceccarelli, il San Salvatore Selargius mette un altro punto fermo nel roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A2 Femminile: proseguirà la sua lunga storia in giallonero anche la guardia classe 2000 Francesca Mura, nata e cresciuta cestisticamente tra le mura di viale Vienna.

LA CARRIERA – Esterna di 178 centimetri, Mura ha svolto tutta la trafila giovanile nel San Salvatore fino ad approdare, appena 16enne, in prima squadra. Nelle sue 9 stagioni con la canotta del San Salvatore (interrotte solo da una brevissima parentesi al Cus Cagliari nel 2020) ha saputo ritagliarsi un ruolo via via sempre più importante, sia a livello tecnico che di leadership. L’ultima stagione, per lei, è stata la migliore di sempre a livello statistico: 8 punti di media con 3,2 rimbalzi e 2,9 assist a partita con un high di 16 nella sfida della 17^ giornata sul campo di Carugate.

LE DICHIARAZIONI – Francesca Mura: “La conferma, rispetto agli altri anni, è avvenuta in maniera differente. In un momento di difficile, la società mi ha chiesto di proseguire il percorso e io ho accettato volentieri. Sono molto contenta di essere tra le giocatrici con più lunga militanza nel club, anche se sento la responsabilità del ruolo, soprattutto adesso che la squadra si sta completando con le giovanissime del vivaio meritevoli di partecipare al campionato”.

Sul nuovo San Salvatore: “Si dice che i grandi cambiamenti portino grandi risultati, e con un nuovo staff e nuove compagne di squadra sono fiduciosa che raggiungeremo gli obiettivi che la società si prefigge. Obiettivi? Il nostro lavoro è sempre svolto in un’ottica di miglioramento. Ci auguriamo di confermare quanto di buono abbiamo fatto in passato”.

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore