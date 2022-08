A2 UFFICIALE – Selargius rinnova Elena Valenti

La Techfind San Salvatore Selargius scomette ancora sulle giovani ed è lieta di annunciare la conferma di Elena Valenti.

LA SCHEDA – Nata a Cagliari il 21 giugno 2004, inizia con la palla a spicchi all’età di 8 anni nelle file della Virtus Cagliari. Nel 2017 ha ricevuto la prima chiamata al raduno nazionale U14 e nel 2018 quella per il raduno nazionale U15 come atleta a disposizione.

Nel 2018 ha partecipato alla Sardinia Cup e giocato due Trofei delle Regioni, nel 2019 con la fascia di capitano. Nel 2020 con l’U19 della Virtus ha conquistato il campionato regionale, mentre nel 2021 è arrivata la 3ª convocazione per il raduno nazionale U18 come atleta a disposizione.

Nella stagione 2021/22 l’approdo al San Salvatore, dove è stata inserita da subito in prima squadra. Quest’anno frequenterà l’ultimo anno del liceo scientifico Alberti.

LE DICHIARAZIONI – Valenti non nasconde l’entusiasmo: “Sono molto grata alla società San Salvatore per avermi accolto così bene e per avermi dato la possibilità, sin dai primi allenamenti della scorsa stagione, di essere inserita nella prima squadra. Sono molto felice di questa riconferma. Già l’anno scorso ho avuto la possibilità di crescere e di confrontarmi con giocatrici di alto livello. Da ciascuna delle mie compagne di squadra cerco sempre di apprendere qualcosa. Vedere giocare giocatrici forti è uno stimolo bellissimo per una giovane come me”.

Sul nuovo coach: “Abbiamo svolto i primi allenamenti con Simone Righi e mi ha subito colpito la sua determinazione. Sono certa che riuscirà a trasmetterli a tutto il gruppo”.

Valenti chiosa sugli obiettivi della stagione: “Sicuramente impegnarmi il più possibile per migliorarm ogni giorno. Mi piacerebbe mettermi ancor di più in gioco e dare un contributo alla squadra per raggiungere risultati ambiziosi”.

