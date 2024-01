La Solmec Rhodigim Basket comunica che l’atleta Shannon Hatch non proseguirà la stagione sportiva in rosso-blu per motivi personali. La società ringrazia Shannon per l’impegno dimostrato e le augura le migliori fortune per il suo futuro. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’arrivo della nuova giocatrice straniera .

Ufficio Stampa Rhodigium Basket