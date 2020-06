A2 UFFICIALE – Si dividono le strade della PF Umbertide e di Giulia Prosperi

La Pallacanestro Femminile Umbertide saluta Giulia Prosperi. La cestista capitolina non farà parte del roster umbertidese nella prossima stagione di serie A2. La società ringrazia Giulia per il grande contributo dato in queste due fantastiche stagioni, sia in qualità di giocatrice della prima squadra che di istruttrice di minibasket. Giulia ha trascinato la PFU al raggiungimento di ottimi traguardi. Non dimenticheremo le imprese compiute nelle ultime due annate ai danni delle squadre più ambiziose del campionato ed il raggiungimento delle Final Eight di Coppa Italia, tutti successi per i quali la guardia romana è risultata un elemento fondamentale. Importante l’apporto di Giulia nel minibasket. “Da ora in poi sarete, sarete…un pinguino ed ora…una giraffa, chi sa imitare la giraffa? E.. il coccodrillo come fa???” Sembrava di essere in una giungla, con una mamma ed i suoi cuccioli. Passione, entusiasmo e professionalità sono valori che hanno contraddistinto Giulia nel corso di questi due anni ad Umbertide, dimostrando sempre grande attaccamento alla società.

Questo amore per la PFU, Giulia lo ha trasmesso anche alle sue piccole. Giulia è una ragazza ambiziosa e non solo nel basket, ha il sogno di proseguire gli studi in psicologia e la nostra società le fa i migliori auguri per il futuro brillante che si merita, ricordando che questo potrebbe essere un arrivederci e non un addio.

Uff.Stampa PF Umbertide