A2 UFFICIALE – Si dividono le strade di Civitanova Marche e coach Nicola Scalabroni

La Feba Civitanova Marche comunica che coach Nicola Scalabroni non farà più parte dei quadri tecnici per la prossima stagione agonistica. La società desidera ringraziare coach Scalabroni per quanto fatto in queste due stagioni alla guida della prima squadra di A2 e dell’Under 18 femminile, dove ha sempre dimostrato grande professionalità ed attaccamento ai colori biancoblu, augurandogli le migliori fortune professionali e sportive per il futuro.

Uff.Stampa Feba Civitanova Marche