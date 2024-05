By

Le Panthers Roseto comunicano la scelta di non rinnovare la collaborazione con il direttore sportivo Massimiliano Pasini per la prossima stagione e lo ringraziano per l’impegno e l’attività svolta durante l’anno sportivo appena trascorso, che rimarrà nella storia della pallacanestro femminile rosetana.

La società augura a Massimiliano buona fortuna per tutti i suoi progetti futuri.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto