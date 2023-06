A2 UFFICIALE – Si separano le strade di Bolzano e Fall

Sofy, questa è una vera e propria lettera di riconoscenza per quello che hai dato e per quello che abbiamo costruito insieme.

Certi momenti si pensa non arrivino mai e quando invece accadono ci si trova impreparati e increduli.

Sei stata la nostra bandiera indiscussa negli ultimi 13 anni e per questo è stato necessario un tempo neutro per poter accogliere il desiderio e la tua richiesta di alleggerire l’impegno con il basket giocato.

Non è stato facile pensare un roster senza di te, ma l’affetto e la stima reciproca, costruiti negli anni, hanno aiutato questo passaggio. Il nostro legame e ciò che è stato non cambierà!

In attesa, quindi, di un tuo ritorno in altra veste, ti auguriamo un anno ricco di soddisfazioni e di divertimento.

Ti aspettiamo Sofy!

