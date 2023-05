BC Castelnuovo Scrivia ha comunicato in data odierna a Nino Molino la volontà di non proseguire il rapporto per la stagione 2023/24.



La Società ringrazia coach Molino per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel corso della stagione, in cui ha contribuito alla conquista della Coppa Italia di A2. Il Club augura a coach Molino le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO