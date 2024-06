A2 UFFICIALE – Si separano le strade di Polisportiva Galli e Reggiani, Bocola, Streri, Nasraoui, Azzola e Bevilacqua

Tempo di saluti in casa Polisportiva Galli. Non solo conferme e futuri arrivi alla corte di coach Garcia, ma anche destini che si separano.



Non faranno più parte del roster le seguenti giocatrici: Erica Reggiani, Giorgia Bocola, Elena Streri, Meriem Nasraoui, Heloise Azzola e Alice Bevilacqua.



A tutte loro va il ringraziamento da parte del presidente Andrea Failli, del Patron Salvatore Argirò, di tutta la società e lo staff tecnico. La finale playoff persa e la qualificazione alla Coppa Italia denotano ancora una volta la qualità del gruppo e di ognuna di loro che ne hanno fatto parte. Alle giocatrici va quindi il più grande in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni sportive e non.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI